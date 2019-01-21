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أطباء يرصدون ما تفعله ربطة العنق بجسم الإنسان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ترمز ربطة العنق في الغالب إلى أناقة الرجل كما أنها تجعل من يرتديها يحظى باحترام ووقار في مقر العمل، لكن هذه الأناقة والمهنية لا تخلوان من تبعات صحية، بحسب خبراء.



ولا يخفي أشخاص كثيرون تذمرهم من ربطة العنق، وفي وقت سابق، وصفها رجل الأعمال البريطاني الكبير، ريتشارد برانسون، بالخطأ التاريخي، وفق "بزنس إنسايدر".


وقام باحثون من مستشفى كيل الجامعي في ألمانيا، بدراسة آثار ارتداء ربطة العنق، فوجدوا أنها تؤثر بشكل سلبي على تدفق الدم إلى دماغ الإنسان.

واعتمدت الدراسة على عينة من 15 رجلا يرتدون ربطة العنق و15 آخرين لا يرتدونها، ثم أجرت لهم فحوص عبر استخدام أجهزة الرنين المغناطيسي لأجل قياس تدفق الدم إلى الرأس.


وأظهرت النتائج أن دماغ الشخص الذي يرتدي ربطة العنق يستقبل الدم على نحو أقل بـ 7.5 في المئة مقارنة بالشخص الذي لا يضع ربطة عنق.


وعزا الباحثون هذا التراجع في تدفق الدم إلى تضييق ربطة العنق على ما يعرف بـالشرايين السباتية التي تتولى عملية نقل الدم إلى الدماغ.


ولا يشكل تراجع تدفق الدم 7.5 في المئة خطرا قاتلا، لكن الأشخاص المدخنين أو من يعانون ارتفاعا في ضغط الدم قد يتضررون من هذه النسبة فيحصل لديهم إحساس بـالدوار أو الغثيان.




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