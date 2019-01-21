أخيرا.., مبابي, يتحدث, عن, انتقاله, إلى, ريال, مدريد,

للمرة الأولى منذ مدة طويلة، تحدث النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن انتقال محتمل إلى ريال مدريد الإسباني، الفريق الذي شجعه اللاعب أثناء طفولته.

وبعد الانتصار العريض لفريق باريس سان جرمان على غانغان بالدوري الفرنسي بنتيجة 9-0، السبت، لم ينف نجم الفريق الباريسي احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد، لكنه لم يحدد وقتا لذلك.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال مبابي (20 عاما) قال عندما سؤل عن احتمالية انتقاله إلى بطل أوروبا: "أنا أشعر بشعور جيد هنا (في باريس سان جرمان)، لكنك لا تعلم ماذا ممكن أن يحصل في كرة القدم".وأضاف بطل كأس العالم 2018 مع منتخب "الديوك": "لديّ عقد هنا حتى 2021، وليس لديّ الوقت للتفكير في أمور أخرى".وكان باريس سان جرمان قد تعاقد مع مبابي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو قادما من موناكو الفرنسي، لكن أنباء انتقاله إلى النادي الملكي لم تتوقف من وقتها، لا سيما بعد انتقال نجمه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.وكان مبابي منذ طفولته مشجعا مهووسا بريال مدريد، كما أنه كان يعتبر نجم الفريق السابق رونالدو، مثلا أعلى له.