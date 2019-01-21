إسرائيل, تكشف, المواقع, المستهدفة, بضربات, الليل, في, دمشق,

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جاء في دراسة أجرتها منظمة Oxfam الخيرية الدولية، أن عدد أغنى الأثرياء في العالم قد...
أعلنت قناة لبنانية أن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله سيخرج عن صمته ليطل...
تعليقا على الغارة الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا، أكد رئيس الوزراء بنيامين...
تصدت الدفاعات الجوية السورية ظهر الأحد، لغارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية،...
أعلن البيت الأبيض عن عقد قمة جديدة تجمع الرئيس دونالد ترامب بنظيره زعيم كوريا...
دوى صباح اليوم انفجار جنوب دمشق، وذكرت مصادر صحفية محلية ان عملا إرهابيا استهدف...
أعرب السيناتور الأمريكي الجمهوري البارز ليندسي غراهام عن أمله اليوم في أن يُبطئ...
طالب وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الجمعة بإعادة سوريا إلى جامعة الدول...
وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم، مرسوما رئاسيا حدد فيه الثامن عشر...
أعلن رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني خالد البكار، أن لجنته تأكدت مما يشاع...