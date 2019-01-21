تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 10:42:31 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" |  2019-01-21 10:36:42 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-21 10:28:27 علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! |  2019-01-21 10:22:20 ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! |  2019-01-21 10:09:22 فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال |  2019-01-21 09:57:10 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير |  2019-01-21 09:55:59 حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم |  2019-01-21 09:40:27 جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب |  2019-01-21 09:36:28 كفرمندا - وفاة الحاجة سعاد حسين مراد ( ام سرحان) |  2019-01-21 08:50:14 نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا |  2019-01-21 08:38:46 4 اصابات اثر حريق شب في بيت بشفاعمرو |  2019-01-21 06:13:44 الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الاربعاء |  2019-01-21 06:11:37 الصحة: توقف المستشفيات بغزة سيسبب حالات وفاة خاصة بين الأطفال |  2019-01-20 22:44:26 باقة الغربية تستعد لتشييع جثمان الشابة ايه مصاروة يوم الاربعاء |  2019-01-20 21:42:25 اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إسرائيل تكشف المواقع المستهدفة بضربات الليل في دمشق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، غارات داخل الأراضي السورية ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وضد بطاريات دفاع جوي سورية.



وجاءت الضربات عقب هجمات عبر الحدود، الأحد، قالت سوريا إنها تصدت خلالها لهجوم جوي إسرائيلي، في حين قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا أطلق على مرتفعات الجولان.


وذكر بيان للجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت فيلق القدس "ردًّا على إطلاق صاروخ أرض أرض من قبل قوة إيرانية من داخل الأراضي السورية"، ضد منطقة شمال هضبة الجولان، حيث تم اعتراض الصاروخ من قبل منظومة القبة الحديدية.


وأكد البيان أنه "استهداف أهداف تابعة لفيلق القدس في سوريا، ومن بينها مواقع تخزين وسائل قتالية، وفِي مقدمتها موقع داخل مطار دمشق الدولي، بالإضافة إلى موقع استخبارات إيراني ومعسكر تدريب إيراني".


ويتولى فيلق القدس مسؤولية عمليات الحرس الثوري الإيراني في الخارج.




كلمات متعلقة

إسرائيل, تكشف, المواقع, المستهدفة, بضربات, الليل, في, دمشق,

تابعونــا

26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير 2019-01-21 | 09:57:10

جاء في دراسة أجرتها منظمة Oxfam الخيرية الدولية، أن عدد أغنى الأثرياء في العالم قد...

حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم 2019-01-21 | 09:55:59

أعلنت قناة لبنانية أن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله سيخرج عن صمته ليطل...

نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني " نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني " 2019-01-20 | 20:05:08

تعليقا على الغارة الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا، أكد رئيس الوزراء بنيامين...

الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي 2019-01-20 | 14:18:10

تصدت الدفاعات الجوية السورية ظهر الأحد، لغارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية،...

البيت الابيض: قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية البيت الابيض: قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية 2019-01-20 | 10:24:54

أعلن البيت الأبيض عن عقد قمة جديدة تجمع الرئيس دونالد ترامب بنظيره زعيم كوريا...

مصادر سورية: انفجار في دمشق استهدف نقطة عسكرية مصادر سورية: انفجار في دمشق استهدف نقطة عسكرية 2019-01-20 | 09:24:11

دوى صباح اليوم انفجار جنوب دمشق، وذكرت مصادر صحفية محلية ان عملا إرهابيا استهدف...

سناتور امريكي يأمل في تبطيئ وتيرة انسحاب القوات الامريكية من سوريا سناتور امريكي يأمل في تبطيئ وتيرة انسحاب القوات الامريكية من سوريا 2019-01-19 | 17:55:42

أعرب السيناتور الأمريكي الجمهوري البارز ليندسي غراهام عن أمله اليوم في أن يُبطئ...

لبنان يدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية لبنان يدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية 2019-01-18 | 20:58:15

طالب وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الجمعة بإعادة سوريا إلى جامعة الدول...

الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية 2019-01-18 | 18:22:12

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم، مرسوما رئاسيا حدد فيه الثامن عشر...

البرلمان الأردني ينفي بيع 1200 دونم من الأراضي الشاطئية في العقبة البرلمان الأردني ينفي بيع 1200 دونم من الأراضي الشاطئية في العقبة 2019-01-18 | 18:20:33

أعلن رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني خالد البكار، أن لجنته تأكدت مما يشاع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فتى قاصر بئر ماء شقيب السام مقيد سلاسل حديد مشتبه ضرب اعتقال النقب الجنوب صور وفيديو :مصرع شابين من ابو سنان واصابة اخرين في حادث مروع في جنينمشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة ملحمة اطلاق نار اصابة 3 اشخاص اصابات متفاوته شرطة اسعاف متوسطة طفيفة تحقيق يافة الناصرة نعيم الشبلي رئيس مجلس الشبلي ام الغنم اعتذار لكفار طابور اعراس مفرقعات موسيقى توفيق احمد اغا نوبة قلبية حادة ليس غرقا المزرعة المرحوم عائلة الجلوتين صنع ورشة خالية معجنات نساء باقة الغربية عملية السيلياكالثلاثاء 25-10-2016 انتخابات رئاسة المجلس المحلي الفريدس بعد وفاة الرئيس مرعي يونس وزارة الداخلية اهالي حي عرابة يوقفون العمر شارع رئيسي الحلو مقاول بلدية ممر مشاه تجمهر وكر اسلحة ذخيرة اللد المنطقة الصناعية الشرطة مسدس بندقية رصاصات المحامي تعيين ابن قرية المكر سامر احمد خطيب قاضيا محكمة الصلح الناصرة اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة غدا الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور سائقوا شركة ايجد مواصلات حافلات يتظاهرون في القدس احتجاجا على ظروف عملهم طمرة ركاب حافلة الشرطة تمنع القدس الأقصى الاقصى المسجد تظاهرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com