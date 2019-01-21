4, اصابات, اثر, حريق, شب, في, بيت, بشفاعمرو,

جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين : "أصيب اربعة اشخاص اثر استنشاق الدخان جراء حريق شب في منزل بمدينة شفاعمرو فجر اليوم .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة شفاعمرو وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في الطابق الثاني في صالون المنزل. وعملت الطواقم على تخليص العالقين ونقلهم لتلقي العلاج. يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق" .

تابعونــا

95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" 2019-01-21 | 10:42:31 المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة ، يوجد...

9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-01-21 | 10:36:42 بدأ العام 2019 قبل ثلاثة أسابيع, حيث قُتل 16 شخصاً في حوادث الطرق في هذه الفترة...

فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال 2019-01-21 | 10:09:22 على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية...

جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب 2019-01-21 | 09:40:27 في خطوة مفاجأة ودون سابق إنذار، أغلقت إدارة جامعة تل أبيب المصلى الوحيد داخل...

نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا 2019-01-21 | 08:50:14 من المقرر أن يرسَل إلى البلاد من أستراليا اليوم الاثنين نعش الطالبة الجامعية آية...

الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الاربعاء 2019-01-21 | 06:13:44 الجو يكون اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات...

الصحة: توقف المستشفيات بغزة سيسبب حالات وفاة خاصة بين الأطفال 2019-01-21 | 06:11:37 حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، من توقف عمل المولدات الكهربائية داخل...

باقة الغربية تستعد لتشييع جثمان الشابة ايه مصاروة يوم الاربعاء 2019-01-20 | 22:44:26 عقد مساء اليوم الاحد جلسة في قاعة بلدية باقة الغربية بحضور وجهاء من البلدة...

اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة 2019-01-20 | 21:42:25 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل احيل الى...