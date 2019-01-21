تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 10:42:31 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" |  2019-01-21 10:36:42 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-21 10:28:27 علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! |  2019-01-21 10:22:20 ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! |  2019-01-21 10:09:22 فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال |  2019-01-21 09:57:10 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير |  2019-01-21 09:55:59 حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم |  2019-01-21 09:40:27 جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب |  2019-01-21 09:36:28 كفرمندا - وفاة الحاجة سعاد حسين مراد ( ام سرحان) |  2019-01-21 08:50:14 نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا |  2019-01-21 08:38:46 4 اصابات اثر حريق شب في بيت بشفاعمرو |  2019-01-21 06:13:44 الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الاربعاء |  2019-01-21 06:11:37 الصحة: توقف المستشفيات بغزة سيسبب حالات وفاة خاصة بين الأطفال |  2019-01-20 22:44:26 باقة الغربية تستعد لتشييع جثمان الشابة ايه مصاروة يوم الاربعاء |  2019-01-20 21:42:25 اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

4 اصابات اثر حريق شب في بيت بشفاعمرو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين : "أصيب اربعة اشخاص اثر استنشاق الدخان جراء حريق شب في منزل بمدينة شفاعمرو فجر اليوم .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة شفاعمرو وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في الطابق الثاني في صالون المنزل. وعملت الطواقم على تخليص العالقين ونقلهم لتلقي العلاج. يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق" .

 
4 اصابات اثر حريق شب في بيت بشفاعمرو




كلمات متعلقة

4, اصابات, اثر, حريق, شب, في, بيت, بشفاعمرو,

تابعونــا

95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" 2019-01-21 | 10:42:31

المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة ، يوجد...

9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-01-21 | 10:36:42

بدأ العام 2019 قبل ثلاثة أسابيع, حيث قُتل 16 شخصاً في حوادث الطرق في هذه الفترة...

فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال 2019-01-21 | 10:09:22

على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية...

جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب 2019-01-21 | 09:40:27

في خطوة مفاجأة ودون سابق إنذار، أغلقت إدارة جامعة تل أبيب المصلى الوحيد داخل...

نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا 2019-01-21 | 08:50:14

من المقرر أن يرسَل إلى البلاد من أستراليا اليوم الاثنين نعش الطالبة الجامعية آية...

الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الاربعاء الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الاربعاء 2019-01-21 | 06:13:44

الجو يكون اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات...

الصحة: توقف المستشفيات بغزة سيسبب حالات وفاة خاصة بين الأطفال الصحة: توقف المستشفيات بغزة سيسبب حالات وفاة خاصة بين الأطفال 2019-01-21 | 06:11:37

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، من توقف عمل المولدات الكهربائية داخل...

باقة الغربية تستعد لتشييع جثمان الشابة ايه مصاروة يوم الاربعاء باقة الغربية تستعد لتشييع جثمان الشابة ايه مصاروة يوم الاربعاء 2019-01-20 | 22:44:26

عقد مساء اليوم الاحد جلسة في قاعة بلدية باقة الغربية بحضور وجهاء من البلدة...

اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة 2019-01-20 | 21:42:25

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل احيل الى...

لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد هدد الطاقم الطبي بالسكين وثقب اطارات سيارة اسعاف لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد هدد الطاقم الطبي بالسكين وثقب اطارات سيارة اسعاف 2019-01-20 | 16:51:56

قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد (37...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين مسيرة تكبيرات عيد الفطر مشاركة اجواء احتفالية مدينة اهالي حراك وطني شباب اعلان اضراب الثانوية المدارس الاعدادية القدس الاوضاع يوم واحد الحاج رياض ابو حسين رمانه فريضة الحج وفاة قرية رمانة طعن القدس ارمون هنتسيف عربي اطلاق نار شرطة سكين يهود اصابة خطيرة فتى طمرة بركة سباحة سقط على رأسه مستشفى رمبام اتهام شاب شعفاط القدس دين مالي دكان بقالة طعن سكين يحيى شرحة الشاب محمد يوسف قدح مرشح رئاسة في كفر مندا احداث مخجلة مؤسفة مصرع عامل سقط ورشة بناء طيرة الكرمل اسعاف شرطة تحقيق مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية مواطن من حيفا دعوى ضد الله عز وجل محكمة ابعاد القاضي يرفض طلبه اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب حيفا الشرطة اسعاف هستدروت نقابة سهيل دياب الناصرة كتلة الجبهةجيهان ابو عباس محمود الشابة حيفا وفاة تفجع مدينة ذكرى 11 مجزرة شفاعمرو ناتن زاده الارهابي قتل حافلة وقفة احتجاجية لجنة شعبية احمد حمدي يوم العطاء طرعان مجلس محلي فعاليات تطوع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com