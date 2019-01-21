الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الاربعاء

الجو يكون اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات الليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات الليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .اما يوم الاربعاء، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات الليل، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .