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باقة الغربية تستعد لتشييع جثمان الشابة ايه مصاروة يوم الاربعاء



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



عقد مساء اليوم الاحد جلسة في قاعة بلدية باقة الغربية بحضور وجهاء من البلدة وممثلين من عائلة المغدورة اية مصاروة ورجال شرطة واسعاف وتم التطرق للخطوات التي ستتخللها الجنازة بدعوة من  رئيس بلدية باقة المحامي مرسي ابو مخ.


وبحسب التوقعات في حال وصول الجثمان بالموعد المحدد فان مراسيم جنازة المغدورة اية مصاروة من باقة الغربية ستكون يوم الاربعاء، حيث سيتم الإعلان عن موعدها مساء يوم الثلاثاء، وعلى الأغلب ستكون في ساعات الصباح, حيث الجنازة والمسيرة ستنطلقان من بيتها حتى مسجد الصراط..

قبل موعد الجنازة سيتم الإعلان عن وقف التعليم في جميع المدارس الثانوية فقط حتى يتسنى للطلبة والطواقم التعليمية المشاركة في الجنازة.
سيرافق الجنازة اكثر من 30 شرطي وطواقم طبية واسعاف ومنظمين من طرف البلدية.


ومن جهة اخرى ما زالت العائلة مصدومة من الجريمة التي وقعت وراحت ضحيتها ابنتهم الشابة ايه مصاروة ,وقالت نور مصاروة شقيقة المغدورة آية مصاروة من باقة الغربية ضحية جريمة القتل في استراليا:"كانت فتاة مرحة جدا،لا حدود لاحلامها وهذه لوحة رسمتها كتب عليها تجرئي بأن تحلمي".

نور ولينا مصاروة شقيقات المغدورة ايه





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