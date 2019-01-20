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اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل احيل الى المركز الطبي في مدينة طمرة شاب يبلغ من العمر 25 عام مصاب اثر اطلاق نار باصابات بالغة فأحيل الى المركز الطبي رامبام.

ما زالت الخلفية وملابسات الحادث غير واضحة.

محققون من الشرطة يجمعون البينات والادلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

اصابة بالغة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة




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