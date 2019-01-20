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الحمام يقتل شخصين ويجبر بريطانيا على إعلان الطوارئ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توفي بريطانيان بعد إصابة فطرية مرتبطة بفضلات الحمام في إحدى مستشفيات المملكة المتحدة، حيث اكتشف مسؤولون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن فطرا معروفا باسم "الكريبتكوكس" أو "المستخفيات"، هو السبب في حالتي الوفاة.

وسرعان ما أعلنت مستشفى الملكة إليزابيث في غلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا، الطوارئ لمنع تفشي المرض، بينما فتحت السلطات تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للوفاة.
لكن مسؤولين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية يقولون إن روث الحمام هو مصدر العدوى المحتمل، في منطقة "لم تعد مفتوحة أمام العامة"، وأشاروا إلى أن الفضلات بداخلها أزيلت.
وعادة ما توجد فطريات "المستخفيات" في فضلات الحشرات والحمام، وكذلك في التربة، حسبما أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
والفطر المذكور يصيب الرئتين، لكن في حالات أخرى يمكن أن يؤدي إلى التهاب السحايا والتهابات أخرى في الدماغ، مما يجعل منه طفيلا خطيرا.
الحمام يقتل شخصين ويجبر بريطانيا على إعلان الطوارئ




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