يوفنتوس, على, أعتاب, ضم, لاعب, مانشستر, يونايتد,

قترب فريق يوفنتوس الإيطالي، من التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، اليوم الأحد، فإن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، توصل لاتفاق مع نادي مانشستر يونايتد ولاعبه ماتيو دارميان، من أجل إعادته إلى إيطاليا.وأضافت أن البيانكونيري توصل لاتفاق يقضي بضم دارميان على سبيل الإعارة، مقابل 4 ملايين يورو، مع خيار الشراء.وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يضع عينه على بعض اللاعبين البدائل لدارميان، مثل إيمرسون بالميري، لاعب تشيلسي.ومن المتوقع أن يقرر يوفنتوس رحيل لاعبه سبينازولا، في حال انضمام دارميان، كما أوضح ماسميليانو أليجري، مدرب الفريق، إلى إمكانية رحيله في حالة ضم لاعب البديل.