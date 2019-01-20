يوفنتوس, على, أعتاب, ضم, لاعب, مانشستر, يونايتد,

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بات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مهددا بفقدان سلاح مؤثر في رحلته إلى إنجلترا...
قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن ريال مدريد، يستهدف لاعبا جديدا من مانشستر سيتي،...
وصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، إلى إنجاز رقمي جديد، بعد الفوز العريض...
حقق ريال مدريد، فوزا ثمينا على ضيفه إشبيلية، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت...
حسمت واندا إيكاردي، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، مستقبل...
أسفرت قرعة دور الربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي جرت اليوم...
يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه خلال "الميركاتو الشتوي" بلاعب قوي،...
حجز برشلونة حامل اللقب مقعده في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما...
بعد سنوات من الإشاعات، ومئات التقارير والتكهنات بشأن سبب إبعاده عن تشلسي، خرج...
بات لاعب ريال مدريد السابق، الخيار الأول لبرشلونة، الذي يدرس إمكانية التعاقد مع...