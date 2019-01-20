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ان كنت ممن يتمنون “حظ محمد صلاح”.. علا الفارس توجه لك هذه النصيحة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت الاعلامية الاردنية علا الفارس الى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتمنون حظ لاعب نادي ليفربول محمد صلاح وخاصة بعد تألقه في مباراة الامس.

وغردت علا الفارس عبر حسابها على تويتر قائلة: “بالأمس تابعت مباراة ليفربول .. اليوم اتصفح تويتر قرأت بكثرة عبارة “اللهم ارزقني حظ محمد صلاح ” 😂 … محدش قال صبر محمد صلاح طموح محمد صلاح 🧐.. طيب بلاش ..المنطق يقول إسعى يا عبدي … يعني محمد حاول وتعب و و و بعدين وصل وصار عنده ملكة الحظ إن كان حظا😊 المهم مبروك للمتصدر 😘”.

 بالأمس تابعت مباراة ليفربول .. اليوم اتصفح تويتر قرأت  بكثرة عبارة  "اللهم ارزقني حظ محمد صلاح " 😂 ... محدش قال صبر محمد صلاح طموح محمد صلاح 🧐..  طيب بلاش ..المنطق يقول إسعى يا عبدي ... يعني محمد حاول وتعب و و و بعدين وصل وصار عنده ملكة الحظ إن كان حظا😊 المهم مبروك للمتصدر  😘

وكان النجم المصري محمد صلاح قد خطف الأضواء امس في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، بعدما سجل ثنائية قاد بها الريدز إلى تحقيق الفوز، وتعزيز صدارته للبريمييرليغ.
وبهذه النتيجة اعتلى صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا متفوقًا على الثنائي الغابوني بيير أوباميانغن مهاجم آرسنال، قبل لقائه ضد تشيلسي، وأيضًا الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.
ان كنت ممن يتمنون “حظ محمد صلاح”.. علا الفارس توجه لك هذه النصيحة!




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