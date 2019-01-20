هل, ينجح, العلماء, في, التوصل, لدواء, لإسكات, خلايا, الألم؟,

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تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على...
كشفت دراسات طبية عديدة عن مخاطر كثيرة لتناول الطعام بسرعة، حيث يؤكد الباحثون...
منذ أكثر من 5000 عام مضت في الهند، يعتبر طب آيورفيدا، والذي يعد على نطاق واسع من أقدم...
كشفت دراسة أميركية حديثة، أن نوم الأم لأكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة أثناء...
أجرت الجامعة الاتحادية في ريو دي جانيرو دراسةً حول أمراض الخرف، تبّين في نتائجها...
انشغل العلماء على مدار سنوات، بمحاولة كشف سبب عدم إصابة بعض الحيوانات بالسرطان،...
حذر خبراء من احتواء نحو 90% من الإيصالات التي تستخدم حبرا يتلاشى بمرور الوقت، على...
أظهرت دراسة يابانية حديثة أنّ استخدام أدوية الحساسيّة، المضادّة للهستامين، قد...
كشف علماء من أميركا وإسبانيا أن الذين ينامون أقل من ست ساعات يوميا، يزداد خطر...
أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...