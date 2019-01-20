تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-20 20:05:08 نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني " |  2019-01-20 20:01:11 د.عبير سليمان-عواودة:غرف الولادة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية كبيرة للنساء والمواليد بفضل الطواقم الطبية والأجهزة العصرية المتطورة |  2019-01-20 17:06:13 اقالة مدرب اتحاد ابناء سخنين عمير تورجمان |  2019-01-20 16:51:56 لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد هدد الطاقم الطبي بالسكين وثقب اطارات سيارة اسعاف |  2019-01-20 16:41:43 يوم التضامن العالمي مع جماهيرنا العربية في مركزه "قانون القومية" |  2019-01-20 15:50:10 بالصور: منتخب الأردن يودع كأس آسيا على يد فيتنام |  2019-01-20 16:38:16 د.نائل إلياس لـ"الصنارة":فخورون بتميّز قسم الخدّج وتميزنا في منع التلوّث وهذه الإنجازات ستصب في مصلحة المرضى |  2019-01-20 14:18:10 الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي |  2019-01-20 13:57:34 اصابة خطيرة لعامل في مصنع بكفرمندا |  2019-01-20 13:54:35 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في زيمر |  2019-01-20 13:31:51 ضبط عشرات الاسلحة غير المرخصة في الناصرة والشمال |  2019-01-20 13:04:48 سائق "توك توك" مصري يرد حقيبة "الربع مليون" بعد بحث طويل |  2019-01-20 12:57:03 تخليص عالقين اثر حريق منزل في صور باهر |  2019-01-20 12:55:06 اللجنة القطرية للإسكان تقبل اعتراضات أصحاب أراض من شفاعمرو واعبلين وتخرج اراضيهم من مخطط توسيع كريات أتا |  2019-01-20 12:33:40 قرار بهدم منزل عائلة البرغوثي في كوبر |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني "



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعليقا على الغارة الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تواجده في تشاد لا يغيّر السياسة الإسرائيلية المتمثلة في التصدي للتموضع العسكري الإيراني. ويفيد مراسلنا أن رئيس الوزراء، وقبل مغادرته إنجمينا عائدا إلى البلاد، تحادث هاتفيا مع رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي عن الأوضاع على الجبهة الشمالية.

وكان مصدر عسكري سوري قد قال ان وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لما وصفه بعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية وأنها اسقطت جميع الصواريخ الإسرائيلية في محيط العاصمة دمشق.
نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني "




كلمات متعلقة

نتنياهو:, "تواجدي, في, تشاد, لا, يغير, سياسة, التصدي, للتموضع, الإيراني, ",

تابعونــا

الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي 2019-01-20 | 14:18:10

تصدت الدفاعات الجوية السورية ظهر الأحد، لغارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية،...

البيت الابيض: قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية البيت الابيض: قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية 2019-01-20 | 10:24:54

أعلن البيت الأبيض عن عقد قمة جديدة تجمع الرئيس دونالد ترامب بنظيره زعيم كوريا...

مصادر سورية: انفجار في دمشق استهدف نقطة عسكرية مصادر سورية: انفجار في دمشق استهدف نقطة عسكرية 2019-01-20 | 09:24:11

دوى صباح اليوم انفجار جنوب دمشق، وذكرت مصادر صحفية محلية ان عملا إرهابيا استهدف...

سناتور امريكي يأمل في تبطيئ وتيرة انسحاب القوات الامريكية من سوريا سناتور امريكي يأمل في تبطيئ وتيرة انسحاب القوات الامريكية من سوريا 2019-01-19 | 17:55:42

أعرب السيناتور الأمريكي الجمهوري البارز ليندسي غراهام عن أمله اليوم في أن يُبطئ...

لبنان يدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية لبنان يدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية 2019-01-18 | 20:58:15

طالب وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الجمعة بإعادة سوريا إلى جامعة الدول...

الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية 2019-01-18 | 18:22:12

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم، مرسوما رئاسيا حدد فيه الثامن عشر...

البرلمان الأردني ينفي بيع 1200 دونم من الأراضي الشاطئية في العقبة البرلمان الأردني ينفي بيع 1200 دونم من الأراضي الشاطئية في العقبة 2019-01-18 | 18:20:33

أعلن رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني خالد البكار، أن لجنته تأكدت مما يشاع...

روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة 2019-01-18 | 17:01:52

حذرت وزارة الخارجية الروسية، مواطنيها من السفر إلى قطاع غزة "بسبب تدهور الأوضاع...

واشنطن تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين واشنطن تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين 2019-01-18 | 15:07:07

أفادت صحيفة "جيروسلم بوست" ان الإدارة الامريكية تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة...

إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما 2019-01-17 | 22:41:27

اتفقت إسرائيل والهند على دفع صفقات أمنية والتعاون الثنائي الى الامام خاصة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين ابناء الدوحة اتحاد ابناء مباراة يستضيف هبوعيل كريات شمونة الاثنين مساء ستاد الدوحة تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره أهالي ام الفحم يغلقون الشارع بالاوساخ احتجاجا على تراكم النفايات نيماالصنارةتحريركفر مندا اغلاق امر شرطة شغل فلسطينيين بدون تصاريح عمل مزارعو البطوف سهل خير موسم امطار وفير عمارة 10 طوابق الطابق السادس اخماد حريق نيران اطفاء عالقين تخليص اتهام حسين رحال من الزرازير بقتل شقيقته رنين بضربها على رأسها بشاكوش واضرام النار فيها قرب كفر مندا جلجولية الفي منشه سقوط تدحرج سيارة من ارتفاع انقلاب اصابة شخصين متوسطة اسعاف مستشفى انفجار عبوة ناسفة القدس اصابة سائق شرطة اسعاف حديقة الجرس ليان ناصر الطيرة عملية اسطنبول اصابات 4 شابات من مسلح اطلاق نار اصابة متوسطة شاب الناصرة اطلاق نار نتسيرت عيليت شرطة اسعاف تخقيق أورط الكرمل في حيفا مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 44 من طلابها شاب اصابة يافة الناصرة سقط عن علو مطاردة بوليسية شرطة مستشفىتجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com