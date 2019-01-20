تعليقا على الغارة الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تواجده في تشاد لا يغيّر السياسة الإسرائيلية المتمثلة في التصدي للتموضع العسكري الإيراني. ويفيد مراسلنا أن رئيس الوزراء، وقبل مغادرته إنجمينا عائدا إلى البلاد، تحادث هاتفيا مع رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي عن الأوضاع على الجبهة الشمالية.

وكان مصدر عسكري سوري قد قال ان وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لما وصفه بعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية وأنها اسقطت جميع الصواريخ الإسرائيلية في محيط العاصمة دمشق.