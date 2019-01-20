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اقالة مدرب اتحاد ابناء سخنين عمير تورجمان



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اقالت ادارة اتحاد ابناء سخنين اليوم الاحد مدرب الفريق عمير تورجمان بعد النتائج السيئة في المباريات الاخيرة ووجود الفريق بالمرتبة قبل الاخيرة واصبح الفريق مهدداً للهبوط للدرجة الممتازة .


وكان الفريق السخنيني قد مني بخسارة بيتية ثقيلة امس السبت امام هبوعيل حيفا 4-0 , جمهور الفريق الغاضب طالب الادارة بالاستقالة .
يشار الى أن الفريق السخنيني سيلتقي بعد غد الثلاثاء فريق مكابي حيفا ضمن مسابقة كأس الدولة على استاد الدوحة ومن المتوقع ان يقود التدريبات في هذه المباراة المدرب عوديد كاتر حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد .
اقالة مدرب اتحاد ابناء سخنين عمير تورجمان




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