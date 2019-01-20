اقالة, مدرب, اتحاد, ابناء, سخنين, عمير, تورجمان,

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اعلنت ادارة فريق اتحاد ابناء سخنين اليوم الخميس رسميا انضمام اللاعب والمدافع...
مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية قاسية أمام مكابي نتانيا بهدفين مقابل لا...
للسنة الثانية على التوالي، فاز منتخب كرة اليد للشباب التابع لمدرسة طرعان...
تعادل اتحاد ابناء سخنين أمام فريق القمة هبوعيل بئر السبع في مباراة خارجية صعبة...
شارك فريق حسني كاي كراتية الممثل في البلدان التالية: جلجولية، كفر قاسم، الطيبة،...
أعلن المدرب واللاعب السابق ابن مدينة الناصرة نجوان غريب استقالته من تدريب فريق...
انعقدَ الأسبوع الماضي، في مدينة باقة الغربيّة، دوريّ مباريات كرة قدم شاركَت بها...
لقي المنتخب الاسرائيلي لكرة القدم مساء الثلاثاء خسارة خارجية امام المنتخب...
تلقى الطاقم المهني لفريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين ظهر اليوم الثلاثاء خبر...
توصلت ادارة اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد الى اتفاق مع المدرب عمير تورجمان...