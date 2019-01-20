لائحة, اتهام, بحق, شاب, من, دير, الاسد, هدد, الطاقم, الطبي, بالسكين, وثقب, اطارات, سيارة, اسعاف,

قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد (37 عاما)بتهديد طاقم طبي يعمل في احدى المراكز في البعنة وذلك لعدم رضاه من العلاج الذي قدمه الطاقم لابنه .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن الشاب وصل الى المركز الطبي مع ابنه للعلاج , المتهم عبر عن عدم رضاه من العلاج وتهجم على الطاقم الطبي بالصراخ والشتائم وعاد ومعه سكين وتهجم على الطاقم وقام بثقب اطارات سيارة الاسعاف بواسطة السكين .الشرطة طلبت من المحكمة تمديد اعتقاله حتى انهاء الاجراءت القانونية .