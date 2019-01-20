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يوم التضامن العالمي مع جماهيرنا العربية في مركزه "قانون القومية"



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أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن احياء اليوم العالمي للتضامن مع جماهيرنا العربية، سيتم احياؤه في البلاد، في مهرجان سياسي مساء يوم الأربعاء 30 الشهر الجاري في قاعة "ميس الريم" في عرعرة. في حين ستنتشر سلسلة من النشاطات في العديد من دول العالم، بتنظيم ومبادرات من تنظيمات وفصائل وسفارات فلسطينية، ومنظمات داعمة للقضية الفلسطينية.

ويقام اليوم العالمي للتضامن مع جماهيرنا العربية، للسنة الرابعة على التوالي. وفي كل واحدة من السنوات الثلاث الماضية، شهدت هذه الأيام، العشرات من النشاطات في مختلف دول العالم، وكان في كل عام يجري تسليط الضوء على أحد جوانب القضايا التي تواجهها جماهير العربية في البلاد.
وقررت لجنة المتابعة أن يتم تسليط الضوء هذا العام على قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري. وستوزع "المتابعة" الوثيقة التي اعدتها وتشرح فيها مخاطر قانون القومية، بعد ترجمتها لعدد من لغات العالم. وسيتم النشر لاحقا حول برامج تفصيلية تقام في العالم.
وكما ذكر، فإن المهرجان المركزي في البلاد، سيكون في قرية عرعرة، يوم 30 الشهر الجاري في قاعة ميس الريم، وسيتم نشر تفاصيل أوفى لاحقا. 
يوم التضامن العالمي مع جماهيرنا العربية في مركزه "قانون القومية"




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