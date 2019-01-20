تسلّم , يوم الثلاثاء, الدكتور نائل الياس مدير المستشفى الفرنسي في الناصرة, جائزة الإمتياز لقسم الخدّج في المستشفى من قبل وزارة الصحة وذلك بعد أن حصل القسم على المكان الأوّل وبإمتياز من بين أقسام الخدّج في المستشفيات الصغيرة في البلاد, سوية مع مستشفى الناصرة ومستشفى الكرمل.

وفي حديث مع الدكتور نائل قال لـ"الصنارة": "هذه الجائزة جاءت في أعقاب حصول قسم الخدّج على المركز الأوّل ضمن برنامج من قبل وزارة الصحة لتحفيز المستشفيات على تقديم الخدمة بشكل أنجع وأفضل حيث اشتركنا على مدار السنوات الأخيرة في أكثر من برنامج, وبرنامج "نموذج تحفيز الخدّج" (מודל תמרוץ פגים) مبني على فحص تجريه وزارة الصحة من قبل مختصين في الموضوع, حيث يشمل الفحص عدّة مركبات منها: القوى البشرية, الممرضات والممرضين المتخصصين في عناية الخدّج وعددهم والأطباء الاختصاصيين في هذا الموضوع, الأجهزة والبنية التحتية للقسم نفسه, الأماكن المخصصة للأهالي, منع التلوّثات في القسم والملف الطبي للخديج وكيف يتم إعداده, وتوصيل المعلومات للأهل ولطبيب العائلة. كل هذه المقاييس موجودة في هذا الفحص الذي تجريه وزارة الصحة حسب حجم أقسام الخدّج وحجم المستشفيات, كبيرة ووسطى وصغيرة, والمستشفى الفرنسي مصنّف مع المستشفيات الصغرى, وقد حصلنا بهذا التصنيف على علامة امتياز سوية مع المستشفى الإنجليزي في الناصرة ومستشفى الكرمل في حيفا".وأضاف د. نائل: "نعتبر هذا الإمتياز انجازاً كبيراً يعزّز مكانتنا كقسم من الأوائل والكبار في الناصرة من حيث تقديم الخدمات والعلاج والرعاية الملائمة للخدّج من الناصرة والمنطقة. وهذا الانجاز جاء بمجهود الطاقم الطبي والتمريضي للقسم وهدفنا هو مواصلة تحقيق الانجازات".وردّاً على سؤال "الصنارة" حول الجائزة نفسها قال د. نائل: "تسلمنا الجائزة من نائب وزير الصحة ليتسمان ومدير عام الوزارة موشيه بار سيمانطوڤ. وقد رافقني مدير قسم الخدّج د. حسام عمري والممرض المسؤول عبد مصالحة ومدير التمريض جريس عبدو وطاقم الإدارة.وأضاف د. نائل: "في السنوات الأخيرة شاركنا أيضاً في برنامج يسمّى "منع التلوّث في المستشفيات" (מודל מניעת זיהומים) المبني على نتائج كل المستشفى من حيث منع التلوّث ومن ناحية الاستعمال الصحيح والذكي للمضادات الحيوية ومن حيث البنية التحتية والأجهزة والقوى البشرية العاملة والنظافة وتنظيف اليدين, في هذا البرنامج حصلنا أيضاً على امتياز بين المستشفيات ذات الحجم الصغير, والمسؤول عن هذا البرنامج في المستشفى هي الممرضة إيڤيت عاصلة مع طاقم ووحدة منع التلّوت. إننا فخورون بهذين الإنجازين, حيث حصلنا مرة تلو الأخرى على جائزة التميّز من وزارة الصحة. وفخورون بالطواقم الطبية والعاملين في المستشفى, وإن شاء الله ستصب هذه الجهود والإنجازات في مصلحة المرضى الذين يصلون المستشفى. وسنستخدم الدعم المالي الذي منحتنا إياه وزارة الصحة على التميّز لمواصلة تحسين الخدمات في قسم الخدج ولشراء أجهزة جديدة ومتطورة للقسم ومن أجل منع التلوّث في جميع الأقسام".