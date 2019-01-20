الدفاعات, السورية, تتصدى, لقصف, إسرائيلي,

تصدت الدفاعات الجوية السورية ظهر الأحد، لغارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة "سانا" الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية"، موضحا أنها "منعته من تحقيق أي من أهدافه".واضافت المصادر السورية ان الدفاعات اسقطت كافة الصواريخ الحربية الاسرائيلية.