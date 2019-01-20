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اصابة خطيرة لعامل في مصنع بكفرمندا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 50 عاماً اصيب بجراح خطيرة خلال عمله في مصنع في بلدة كفرمندا ظهر اليوم الاحد .


وجاء في البيان أن الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت العامل للمستشفى لاستكمال العلاج .
اصابة خطيرة لعامل في مصنع بكفرمندا




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