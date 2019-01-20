اصابة, خطيرة, لعامل, في, مصنع, بكفرمندا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 50 عاماً اصيب بجراح خطيرة خلال عمله في مصنع في بلدة كفرمندا ظهر اليوم الاحد .

وجاء في البيان أن الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت العامل للمستشفى لاستكمال العلاج .