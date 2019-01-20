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اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في زيمر



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب من زيمر وصل الى مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة وهو مصاب اثر تعرضه للطعن .


واضاف البيان أن الشاب وصفت حالته بالمتوسطة . دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في زيمر




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