اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, في, زيمر,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب من زيمر وصل الى مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة وهو مصاب اثر تعرضه للطعن .

واضاف البيان أن الشاب وصفت حالته بالمتوسطة . دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .