ضبط, عشرات, الاسلحة, غير, المرخصة, في, الناصرة, والشمال,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه خلال حملة موسعة للشرطة تم ضبط عشرات الاسلحة في منطقة الناصرة والشمال , ومن بين الاسلحة كان هناك مسدسات وقنابل وذخيرة ومسدس على شكل قلم .

وأضاف البيان أنه تم العثور على 6 بنادق و35 مسدس و11 قنبلة يدوية وعبوات ناسفة وزجاجات حارقه و99 قاعدة للالعاب النارية وذخيرة .وجاء في بيان الشرطة أن الحملة شملت الناصرة وكفركنا وطرعان ويافة الناصرة ومجد الكروم وطوبا وسخنين وشفاعمرو ونحف .