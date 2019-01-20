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ضبط عشرات الاسلحة غير المرخصة في الناصرة والشمال



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه خلال حملة موسعة للشرطة تم ضبط عشرات الاسلحة في منطقة الناصرة والشمال , ومن بين الاسلحة كان هناك مسدسات وقنابل وذخيرة ومسدس على شكل قلم .


وأضاف البيان أنه تم العثور على 6 بنادق و35 مسدس و11 قنبلة يدوية وعبوات ناسفة وزجاجات حارقه و99 قاعدة للالعاب النارية وذخيرة .

وجاء في بيان الشرطة أن الحملة شملت الناصرة وكفركنا وطرعان ويافة الناصرة ومجد الكروم وطوبا وسخنين وشفاعمرو ونحف .




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