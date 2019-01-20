في موقف إنساني مؤثر، بذل سائق "توك توك" مصري جهودا كبيرة من إجل إعادة مبلغ كبير من المال إلى زوجين يائسين.

وبدأت القصة بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة عندما نسي مهندس وزوجته حقيبة مال في الـ"توك توك" الذي استقلاه عقب خروجهما من أحد المصارف.وخلال وقوفهما في الشارع والحزن باد على وجه الزوجين، توقف بقربهما سائق توك توك آخر، يدعى أحمد عبد المجيد العربي، وسألهما عن سبب وجومهما الشديد، فأخبراه أنهما نسيا مبلغ 250 ألف جنيه (حوالي 14 ألف دولار أميركي) في التوك توك الذي أقلهما.وبحسب موقع "البوابة نيوز" هرع السائق البالغ من عمر 22 عاما، للبحث عن سائق التوك توك الآخر لمدة ساعتين حتى وجده.ومضى قائلا: "رجعت للرجل وزوجته، فعادت لهما الروح، وروى لي الرجل أنه يعمل مهندسًا بدولة عربية، وكان يعتزم شراء قطعة أرض لتأمين مستقبل أولاده".وردًا على سؤال عما إذا كان كافأه على ذلك، قال: "رفضت المكافأة، ويكفيني أني فعلت الصواب".ورفض الشاب الحصول على مكافأة مالية من المهندس وزوجته، معربا عن سعادته أنه كان سببا فى سعادة أسرة، مضيفا: "يكفيني ما رأيته من تكريم من أهلي وأسرتي بعد معرفتهم بالواقعة".