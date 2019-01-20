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تخليص عالقين اثر حريق منزل في صور باهر



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وصل أفراد الشرطة إلى منزل في صور باهر في شرقي اورشليم  القدس،  إثر تلقي بلاغ حول نشوب حريق في المكان وتعريض بعد الأشخاص المحاصرين الى الخطر.


أفراد الشرطة عملوا بالتعاون مع قوات من سلطة الإنقاذ والإطفاء، على إنقاذ جميع الأشخاص من المبنى، حيث ما زال  رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق في المكان.




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