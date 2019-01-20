اللجنة, القطرية, للإسكان, تقبل, اعتراضات, أصحاب, أراض, من, شفاعمرو, واعبلين, وتخرج, اراضيهم, من, مخطط, توسيع, كريات, أتا,

قررت اللجنة القطرية للإسكان (التابعة للجنة القطرية للتنظيم والبناء) قبول اعتراضات أصحاب الأراضي الخاصة بداخل المخطط القطري لتوسيع مسطح كريات آتا رقم 1025 وإخراج أراضي المعترضين خارج التخطيط.

وكانت عشرات الاعتراضات من سكان شفاعمرو وإعبلين قد قدمت بواسطة مجموعة من المحامين المختصين في مجال الأراضي والتخطيط والبناء. أما المحاميان إميل نحاس وفيتولد إيراني فقد قدما اعتراضات باسم عدد من أصحاب أراض من شفاعمرو واعبلين، وتم ارفاق اعتراضات مبنية على تقارير من قبل مخمن الأراضي عنان سلامة.وفي حديث مع المحاميين إميل نحاس وفيتولد إيراني قالا: "بعد اجراء تداولات وجلسات أمام محقق من قبل اللجنة القطرية للإسكان واستماع اعتراضات وادعاءات المعترضين، قررت اللجنة، بموجب قرار المحقق، على أنه يجب إخراج أراضي المعترضين من المخطط، ذلك لان تنفيذ المخطط قد يسبب أضرارا جسيمة لأصحاب هذه الأراضي، حيث ان نتائجها اقتطاع مساحات كبيرة منها ومصادرتها للمصلحة العامة، والتي تخدم توسيع نطاق نفوذ كريات آتا وتخدم الصالح العام فقط".والجدير بالذكر ان المخطط كان يهدف لإقامة مبان عامة مثل مستشفيات، جامعة، وأيضا إقامة منطقة صناعية متطورة التي لا تخدم مصالح أصحاب الأراضي المتضررة ولا يمكن تنفيذها. كما أن المخطط أيضا حاول ادراج أصحاب الأراضي بداخل قسائم بناء مع أصحاب أراض اخرين، وبالتالي غيّر ملكية أصحاب هذه الأراضي بشكل لا يتماشى مع القانون ومصلحة أصحاب الأراضي".وأضافا:"وبعد الاستماع الى الاعتراضات التي من خلالها تم ادراج ادعاءات قانونية، تخطيطية، مواد واثباتات مهنية من قبل المحاميين إميل نحاس وفيتولد إيراني ومخمن الأراضي، عنان سلامة، والتي استمرت ست ساعات، تم قبول الاعتراضات وإخراج أصحاب الأراضي المتضررة خارج المخطط وبهذا منعت مصادرة أراضي المعترضين وبالتالي تم تفادي اضرار جسيمة. هذا وقد قامت بالأمس اللجنة بابلاغ المحاميين إميل نحاس وفيتولد إيراني بهذا القرار.