قرار, بهدم, منزل, عائلة, البرغوثي, في, كوبر,

اخطرت سلطات الجيش صباح اليوم عائلة المعتقل عاصم البرغوثي، بهدم منزله في قرية كوبر شمال غرب رام الله. وذلك بشبهة انه قام بمعية شقيقه صالح باعتداءين اسفرا عن مقتل جنين وجنديين من جيش وجرح إسرائيليين اخرين في السامرة الشهر الماضي.

وكانت قوات من الجيش والوحدة الشرطية الخاصة لمكافحة الإرهاب قد اعتقلت عاصم البرغوثي في منزل بقرية أبو شخيدم شمالي رام الله. وضُبطت بحوزته بندقية من طراز كلاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة.وكان الوزير نفتالي بينت قد قال بأن الاعتقال غير كاف، إذ يجب هدم منزله على جناح السرعة, وابعاد ابناء عائلته ومنعهم من تقاضي مكافآت مالية.وكان المدعو صالح البرغوثي البالغ من العمر 29 عاما، قد قُتل خلال تبادل لاطلاق النار اثناء محاولة لاعتقاله في 12.1.2019، وهو احد الضالعين في ارتكاب العملية قرب مستوطنة عوفرا. وقالت حركة حماس انه انتمى اليها.