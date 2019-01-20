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أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستوجب بعض الأطعمة أو المشروبات غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها من أجل الحفاظ على سلامة الأسنان من البكتيريا، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات.

ويستعرض هذا التقرير 8 أطعمة لا بد من غسل الأسنان بعد تناولها، وفق ما ذكر موقع "ويب طب".
السكريات والحلويات
لا تفكر في تأجيل غسل أسنانك بعد تناول أي أطعمة تحتوي على سكريات، لأن السكر يلحق الضرر بأسنانك. ويقصد بالسكريات أي طعام يستخدم السكر في تصنيعه.
اللحوم والدجاج
عادة ما تتبقى بعض قطع اللحوم أو الدجاج بين الأسنان، ويسرع بقاؤها لفترة طويلة تكون البكتيريا، مما سيجلب لك بعض مشكلات الأسنان، مثل تورم اللثة.
الخبز
يحتوي الخبز على السكر، وخاصة الخبز الأبيض، مما يساعد في انتشار البكتيريا بالأسنان. كما أن الخبز من المواد الغذائية التي تبقى عالقة بين الأسنان، ولذلك عليك غسلها جيدا بعد تناوله.
الفشار
هو من الأطعمة التي تبقى عالقة بين الأسنان، وتحتاج إلى الخيط الطبي لإزالتها، ثم غسلها بالفرشاة والمعجون. ولأن بقايا الفشار تكون عبارة عن قشور، فيمكنها أن تسبب التهابات وتورمات في اللثة.
أطعمة نظّف أسنانك فورا بعد تناولها




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