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فضل شاكر يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة “حبيتك”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شوّق الفنان اللبناني ​فضل شاكر​ الجمهور لأغنيته الجديدة بعنوان “حبيتك” من كلمات الشاعر محمد رفاعي وألحان وتوزيع موسيقي علي أباظة.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من الإغنية وعلّق بالقول:”إنتظروا قريباً جديد فضل شاكر حصرياً على القناة الرسمية على يوتيوب”.

 وكانت أخر أعمال فضل شاكر أغنية “مع السلامة” من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي علي أباظة، وتريات يحي الموجي، “ميكس” ياسر أنور.
هذا إضافة إلى إطلالته على الجمهور بمقطع فيديو مؤخراً قال فيه:” حبيت أطلع بالفيديو لأنكن غمرتوني بمحبتكن وبكلامكن الطيب، وأنا متابعكن على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا لإلكن كلكن ذوق، وإن شاء الله أقدملكم الأفضل”.
فضل شاكر يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة “حبيتك”




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