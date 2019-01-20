فيراتي, مهدد, بالغياب, عن, موقعة, مانشستر, يونايتد,

بات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مهددا بفقدان سلاح مؤثر في رحلته إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الشكوك تحوم حول قدرة ماركو فيراتي على خوض المباراة المرتقبة ضد الفريق الإنجليزي في معقله أولد ترافورد.وأضافت أن إصابة فيراتي في كاحل القدم اليسرى التي تعرض لها خلال مباراة جانجون بالدوري مساء السبت، تبدو قوية، وستبعده عن الملاعب عدة أسابيع وفقا لتلميحات توماس توخيل المدير الفني لبي إس جي.وسقط اللاعب الإيطالي مصابا متأثرا بدهس فيليكس إيبوا لاعب جانجون لقدمه اليسرى مما أجبر توخيل على استبداله بعد مرور 19 دقيقة فقط من اللقاء.ويحل الفريق الباريسي ضيفا على الشياطين الحمر يوم 12 فبراير المقبل، بينما يلتقي الفريقان إيابا يوم 6 مارس في ملعب حديقة الأمراء.وتأهل بي إس جي لدور الـ16 متصدرا مجموعته متفوقا على ليفربول الإنجليزي، بينما حل مانشستر يونايتد وصيفا ليوفنتوس الإيطالي.