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اسرائيل ستُدخل اموال قطر الى القطاع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إنه من المقرر أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى إسرائيل الليلة أو يوم غد، ومعه حقائب الأموال.


واضافت الاذاعة ان العمادي سيستمر بزيارته حاملا الحقائب من اسرائيل الى قطاع غزة عبر معبر ايرز.

وأضافت الإذاعة ان إسرائيل أزالت حظر تمرير دفعة الدولارات من قطر عن شهر كانون الثاني والتي تم تجميدها منذ أسبوعين.

وكان قد قال وزير جيش الاحتلال المستقيل رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، ان تحويل الاموال القطرية الى غزة هو استسلام اسرائيل لحماس و"الارهاب"، وتوقع نقل الدفعة الثالثة من الاموال القطرية والتي تأخرت، اليوم او غدا على ابعد تقدير.

وجدد ليبرمان مطالبته للحكومة الاسرائيلية بوقف ادخال الاموال القطرية الى قطاع غزة، وكذلك وقف ادخال الوقود وكافة المساعدات، وربط كل هذه المساعدات بشرط الافراج عن الجنود الاسرى لدى المقاومة في غزة.
اسرائيل ستُدخل اموال قطر الى القطاع




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