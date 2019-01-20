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الهدف: بشرة جميلة, موحدة, نضرة ايضاً في سن 50!



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Loreal Paris تطرح مجدداً مجموعة عناية الوجه Age Perfect - Renaissance Cell renew لكن بمعادلة جديدة, تدمج فطر الكمأة النادر وشايا اسود.المجموعة المتجددة تساعد على تجدد خلايا مكثف في بشرة متقدمة وتعيد شعور شد البشرة لطلة نضرة ومليئة بالحيوية.  عند اقتراب سن الـ - 50 تظهر على البشرة تغييرات وتفقد من نضارتها وحيويتها وذلك بسبب تباطؤ في تجديد خلايا البشرة, فتعكس التعب والطلة المسنة اكثر.لذلك "لوريال باريس" تعرض مجموعة Age Perfect Renaissance Cell renew . منتوجات المجموعة:- كريم يوم مصلح - يساعد على تجديد خلايا البشرة ويمنح شعور شد وطلة حيوية مع اضافة مصافي اشعة URB/UVA ومشجع وقاية 15 SPF.النتيجة: تصبح البشرة ناعمة, مشدودة ونضرة اكثر. السعر في شهر كانون الثاني - 99 ش. بدل 120 ش.

- كريم ليل لتجديد خلايا البشرة- يصلح ويسرع تجديد خلايا البشرة, يغذيها ويتم امتصاصه بسهولة وبسرعة.نتائج فورية: البشرة ناعمة اكثر مع تغية وشعور مريح اكثر.  تتجدد البشرة ليلة بعد ليلة وتصبح مشدودة اكثر في الصباح وتعود الحيوية لبشرة الوجه.السعر في شهر كانون الثاني - 99 ش. بدل 120 ش.
سيروم لتجدد خلايا بكثافة:معادلة حديثة تساعد على تحفيز عمل خلايا البشرة وتحسين عملية الاستقلاب.النتيجة: عودة النضارة والحيوية للبشرة, العناية المصلحة والكثيفة تساعد على انتاج خلايا جديدة والطلة النضرة تظهر للعيان.السعر في شهر كانون الثاني: 99 ش. بدل 120 ش.
- كريم عيون لطلة براقة:يساعد على تجدد الخلايا ويمنح طلة حيوية حول العينين. عنصر الكفائين يساعد على تقليل كبير للبقع الغامقة و/او انتفاخات في المنطقة. الوسيلة الحديثة ذات تأثير تبريد فوري الذي يمكن تدليكاً موحداً وناعماً خاصة حول العين.السعر في شهر كانون لثاني: 99ش. بدل 120 ش.




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