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ماذا تفعل بنفسك حين "تأكل بسرعة"؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسات طبية عديدة عن مخاطر كثيرة لتناول الطعام بسرعة، حيث يؤكد الباحثون والأطباء على ضرورة التروي ومضغ الطعام ببطء، وألا تقل عملية المضغ عن 15 دقيقة كحد أدنى.

وفيما يلي نستعرض عددا من تلك المخاطر باختصار..
الإصابة بالسكري
من العوامل المساعدة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، تناول الطعام بسرعة، وذلك نظرا لأن الأكل بسرعة يبعث في النفس شعورا بعدم الشبع، وبالتالي يؤدي إلى التهام المزيد من الطعام، وإحداث تقلبات في الغلوكوز بالدم، ومقاومة الأنسولين، وفق ما ذكر موقع "ميديكال ديلي" الطبي.
مشكلات قلبية
في إحدى الدراسات الطبية، التي أجرتها جامعة هيروشيما اليابانية، اختبر علماء تأثير الأكل السريع على صحة المشاركين في التجربة، وتوصلوا إلى أن السرعة في الأكل تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
كذلك فإن التمثيل الغذائي لمن يتناول طعامه بسرعة يرفع من خطر رفع ضغط الدم، وتراجع مستوى الكوليسترول المفيد.
ماذا تفعل بنفسك حين "تأكل بسرعة"؟




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