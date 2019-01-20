تسريب, صور, لريهام, حجاج, مع, طليق, ياسمين, عبد, العزيز,

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شوّق الفنان اللبناني فضل شاكر الجمهور لأغنيته الجديدة بعنوان “حبيتك” من...
أطلق صوت الأردن صوت زين، الفنان عمر العبداللات أغنيته الجديدة "الرقم الأصعب"،...
بعد انتشار فيديو فاضح لها مع الممثلة شيما الحاج والمخرج خالد يوسف خرجت...
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