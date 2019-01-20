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تسريب صور لريهام حجاج مع طليق ياسمين عبد العزيز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول رواد مواقع التواصل الصور الأولى للممثلة ريهام حجاج ورجل الأعمال محمد حلاوة بعد أخبار زواجهما مؤخراً والتي أكدتها الصور التي يبدو انها مسربة من الفنانة ريهام حجاج لإعلان زواجها بهذه الطريقة.

وفوجيء رواد مواقع التواصل بصور ريهام حجاج وطليق ياسمين عبد العزيز والتي تظهر رومانسيتهما بعد أخبار زواجهما في الفترة الأخيرة والتي لم يصرح حولها الطرفين رغم تأكيدات المقربين منهما، وسربت ريهام حجاج صورها الأولى مع زوجها اليوم والتي التقطت بعضها بنفسها وذلك لإعلان زواجها بطريقة غير مباشرة.




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