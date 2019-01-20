ريال مدريد يستهدف نجما جديدا من مانشستر سيتي

قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن ريال مدريد، يستهدف لاعبا جديدا من مانشستر سيتي، بعدما ضم إبراهيم دياز، من النادي الإنجليزي، في يناير الجاري. وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، صانع ألعاب مانشستر سيتي. ويعتقد ريال مدريد أن برناردو سيلفا، سيكون أكثر إبداعًا في خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتألقه اللافت مع السيتي هذا الموسم. ويتبقى للاعب البرتغالي 3 سنوات ونصف في عقده مع مانشستر سيتي، وسيكون الأخير مضطرًا الآن للدخول في مفاوضات لتجديد وتحسين عقد سيلفا خوفًا من إغراءات ريال مدريد. ويرى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن برناردو سيلفا صاحب الـ24 عامًا، هو الوريث الشرعي لزميله في الفريق ديفيد سيلفا صاحب الـ33 عامًا. يشار إلى أن برناردو سيلفا انضم إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2017 مقابل 43.5 مليون إسترليني قادمًا من موناكو الفرنسي. ويواصل ريال مدريد مساعيه الحثيثة من أجل تحسين جودة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد انخفاض مستواه هذا الموسم عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.