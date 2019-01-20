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"الأونروا" تعلق على قرار إغلاق مدارسها بالقدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع بعدم تلقي الوكالة لقرار من قبل اسرائيل يتعلق بإغلاق مدارس الوكالة التي تديرها في القدس الشرقية.


وأشار مشعشع في بيان له، اليوم الاحد، الى أن الوكالة تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ العام 1950 ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لافتا "أن هذه الولاية تسحب نفسها وتشمل القدس الشرقية كجزء من منطقة عملياتنا".

واضاف لم تقف سلطات الاحتلال ومنذ العام1967 ضد وجود "الأونروا" والارضية التي ترتكز عليها "الأونروا" في إدارة خدماتها بالقدس الشرقية، وان الاحتلال طرف بمعاهدة امتيازات وحصانة الأمم المتحدة للعام 1946 والتي تحمي حق الأمم المتحدة القيام بمهماتها من دون أي تدخل.

وأشار مشعشع الى اتفاقية ثنائية ما بين "الأونروا" و"إسرائيل" التي تديرها على حماية منشآتها في المناطق ضمن سيطرتها وتسهيل مهمة "الأونروا".
"الأونروا" تعلق على قرار إغلاق مدارسها بالقدس




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