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البيت الابيض: قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن البيت الأبيض عن عقد قمة جديدة تجمع الرئيس دونالد ترامب بنظيره زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بنهاية شهر شباط المقبل مضيفا ان مكان القمة سيعلن عنه في وقت لاحق.

وأعلن عن ذلك بعد اجتماع ترامب مع كبير مفاوضي كوريا الشمالية، كيم يونغ-تشول.

ويعتقد أن المسؤول الكوري قدم خطابا من كيم جونغ أون إلى الرئيس الأمريكي.

ولم يظهر أي تقدم ملحوظ على صعيد جهود نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية منذ اللقاء التاريخي بين ترامب وكيم في سنغافورة في حزيران الماضي.

ولم يُحدد حتى الآن المكان الذي قد تنعقد فيه القمة الثانية، لكن ثمة تكهنات تشير إلى أن الزعيمين ربما يلتقيان في فيتنام.
البيت الابيض: قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية




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