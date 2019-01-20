اللد:هدم, منزل, لعائلة, ابو, صعلوك, للمرة, الثانية,

هدمت الجرافات الاسرائيلية، وبحماية قوات كبيرة من الشرطة ، اليوم الأحد، منزلا في بلدية اللد للمرة الثانية؛ بذريعة البناء غير المرخص.

وافادت مصادر ان المنزل يعود لعائلة المواطن محمود يوسف أبو صعلوك في حي كرم التفاح.وتعتبر هذه المرة الثانية التي تهدم فيها بلدية اللد مسكن هذه العائلة، في الوقت التي ترفض فيه إصدار تراخيص بناء لهم.