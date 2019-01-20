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عائلة صفوري من طرعان تهدم منزلها بنفسها
2019-01-20 09:45:52
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عائلة صفوري من طرعان تهدم منزلها بنفسها
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