إنجاز, مئوي, يزين, مسيرة, نيمار,

وصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، إلى إنجاز رقمي جديد، بعد الفوز العريض لفريقه على جانجون، 9-0، مساء السبت، في الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي.

وسجل نيمار ثنائية في شباك جانجون، رافعا رصيده إلى 13 هدفا في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن النجم البرازيلي وصل أيضا إلى 100 هدف في بطولات الدوري الأوروبية، سواء مع بي إس جي أو ناديه السابق برشلونة.وانضم نيمار جونيور إلى صفوف العملاق الباريسي في صيف 2017، مقابل فسخ التعاقد مع ناديه الكتالوني بقيمة 222 مليون يورو.واستهل اللاعب البرازيلي مسيرته في الملاعب الأوروبية، بالانتقال إلى البارسا من نادي سانتوس البرازيلي في صيف 2013.