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نتنياهو: سأتفرغ للرد على مندلبليت لدى عودتي من تشاد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حمل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت لمشاركته في مقابلة مع شركة الاخبار تناولت ملفاته القضائية. وقال نتنياهو ان اجراء مقابلة مع المستشار القانوني عشية اتخاذه القرار بشأن تقديم لائحة ضده ام لا, مقلقة اكثر من المقابلة التي أجريت مع المفتش العام للشرطة السابق روني الشيخ عشية نشر توصيات الشرطة بهذا الخصوص. 


ومضى رئيس الوزراء يقول ان توقيت اجراء المقابلة يثير تساؤلات كثيرة مضيفا انه سيتطرق الى ذلك مرة أخرى بعد عودته من الزيارة السياسية لتشاد. 

هذا وسيجتمع المستشار القانوني للحكومة غدا مع وكلاء دفاع رئيس الوزراء لمناقشة طلبهم منه الامتناع عن اتخاذ قرارات بشان التحقيقات الجارية مع نتنياهو قبل الانتخابات. ووافق ميندلبليت على لقائهم موضحا ان الاجتماع سيكرس لبحث هذه المسالة ليس الا.
نتنياهو: سأتفرغ للرد على مندلبليت لدى عودتي من تشاد




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