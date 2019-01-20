نتنياهو:, سأتفرغ, للرد, على, مندلبليت, لدى, عودتي, من, تشاد,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 50 عاماً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب من زيمر وصل الى مستشفى هيلل يافيه في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه خلال حملة موسعة للشرطة تم ضبط...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وصل أفراد...
قررت اللجنة القطرية للإسكان (التابعة للجنة القطرية للتنظيم والبناء) قبول...
قالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إنه من المقرر أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى...
هدمت الجرافات الاسرائيلية، وبحماية قوات كبيرة من الشرطة ، اليوم الأحد، منزلا في...
بأجواء احتفالية وبحضور سيادة المطران بطرس المعلم رئيس اساقفة عكا وحيفا والناصرة...
اليوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا...
اثار شريط الفيديو الذي نشره حزب الليكود مساء اليوم حول ملفات التحقيق ضد رئيس...