انتهاء, المرحلة, الأولى, من, المسابقة, القطرية, الرابعة, لمعرفة, الكتاب, المقدس,

بأجواء احتفالية وبحضور سيادة المطران بطرس المعلم رئيس اساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل سابقا لرعية الروم الكاثوليك الكلي الاحترام، والآباء والراهبات وجمهور كبير من الحضور، احتفل هذا الأسبوع في مركز القديس انطون بانتهاء المرحلة الأولى من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس والتي تنظمها مؤسسة البشارة بالتعاون مع نادي عائلة البشارة للاتين، تحت رعاية الأبرشيات المسيحية الغربية والشرقية في البلاد، البعثة البابوية ودار الكتاب المقدس في الناصرة.

وكانت المسابقة فقد بدأت في 16.11.2018 حيث يشارك فيها 239 متسابق من جيل 10-40 مقسمين إلى أربع فئات عمرية يأتون من كافة أنحاء البلاد من الجش شمالا والى يافا والرملة جنوبا ويشارك هذه السنة أيضا متسابقين من منطقة القدس، بيت لحم وبيت جالا ونابلس.وقد استمرت المرحلة الأولى على مدى تسعة أمسيات شارك فيها أصحاب السيادة المطارنة، وجمهور كبير من الحضور من كافة أنحاء البلاد، وقد انتقل للمرحلة الثانية 65 متسابقاً، حيث ستستمر هذه المرحلة على مدى خمسة أمسيات تنتهي في 22.2.2019، سينتقل على أثرها 18 مشترك إلى الأمسيات الاختتامية والتي ستقام في عيد البشارة، حيث سيتنافس فيها المشاركون على الجائزة الأولى وهي زيارة حج إلى حضارة الفاتيكان للقاء مع قداسة البابا والى مزار السيدة العذراء في مدينة لورد في فرنسا.افتتح الاحتفال بدخول المتسابقون حيث استقبلهم سيادة المطران بطرس المعلم وباركهم وتمنى لهم النجاح والمثابرة في قراءة الإنجيل المقدس. مقدما الأمسية السيدة سريدة منصور اسعد والإذاعي القدير فهمي فرح دعا المتسابقين لاتخاذ أماكنهم على المنصة وأعلنا عن بداية المسابقة للفئات العمرية الثالثة والرابعة، وعند انتهاء المسابقات لهذه الأمسية أعلنت هيئة التحكيم عن انتقال مجموعة من المتسابقين إلى المرحلة الثانية، أما اللذين انهوا المسابقة فتسلموا شهادات تقدير وهدايا رمزية قدمها سيادة المطران بطرس المعلم، والسيد نبيل توتري رئيس الهيئة الإدارية للمسابقة، السيد بسام شحتوت رئيس نادي عائلة البشارة للاتين، واعضاء هيئة التحكيم.