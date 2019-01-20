مصادر, سورية:, انفجار, في, دمشق, استهدف, نقطة, عسكرية,

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تصدت الدفاعات الجوية السورية ظهر الأحد، لغارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية،...
أعلن البيت الأبيض عن عقد قمة جديدة تجمع الرئيس دونالد ترامب بنظيره زعيم كوريا...
أعرب السيناتور الأمريكي الجمهوري البارز ليندسي غراهام عن أمله اليوم في أن يُبطئ...
طالب وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الجمعة بإعادة سوريا إلى جامعة الدول...
وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم، مرسوما رئاسيا حدد فيه الثامن عشر...
أعلن رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني خالد البكار، أن لجنته تأكدت مما يشاع...
حذرت وزارة الخارجية الروسية، مواطنيها من السفر إلى قطاع غزة "بسبب تدهور الأوضاع...
أفادت صحيفة "جيروسلم بوست" ان الإدارة الامريكية تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة...
اتفقت إسرائيل والهند على دفع صفقات أمنية والتعاون الثنائي الى الامام خاصة في...
لقي 5 أشخاص مصرعهم في مصر، الأربعاء، جراء عاصفة ترابية شديدة ضربت عدة...