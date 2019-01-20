مصادر, سورية:, انفجار, في, دمشق, استهدف, نقطة, عسكرية,

دوى صباح اليوم انفجار جنوب دمشق، وذكرت مصادر صحفية محلية ان عملا إرهابيا استهدف نقطة عسكرية دون ان تبلغ عن وقوع إصابات. وقامت قوات هندسة من الجيش السوري بتفكيك عبوة ناسفة زرعت في المكان. وأكدت مصادر رسمية في سوريا بأن الأجهزة الأمنية أحبطت تفجير ثان بتفكيك عبوة ناسفة وملاحقة إرهابيين.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية أغلقت الطرق المؤدية للمتحلق من جهة كفر سوسة والمزة وجسر الزاهرة، مؤكدا أن وحدات الهندسة تقوم بمعاينة موقع الانفجار بالقرب من المتحلق الجنوبي.