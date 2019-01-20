تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-19 23:51:17 الليكود يتهم اليسار والاعلام بممارسة الضغوط لتقديم نتنياهو للمحاكمة |  2019-01-19 19:01:05 طعن شاب من دبورية وحالته متوسطة |  2019-01-19 21:52:20 ريال مدريد يضرب حصون إشبيلية بثنائية متأخرة |  2019-01-19 21:48:59 الأحمد يبحث مع جنبلاط التصعيد الإسرائيلي |  2019-01-19 21:47:00 سخنين تخسر أمام هبوعيل حيفا برباعية والجمهور يطالب الادارة بالاستقاله |  2019-01-19 18:10:28 مجلس الطلاب الموحد يلتقي رئيس بلدية الناصرة |  2019-01-19 18:08:50 رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها |  2019-01-19 17:55:42 سناتور امريكي يأمل في تبطيئ وتيرة انسحاب القوات الامريكية من سوريا |  2019-01-19 18:00:12 اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف |  2019-01-19 15:16:39 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-01-19 15:10:37 اصابة امرأة من سالم بعيار ناري |  2019-01-19 12:37:49 بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح |  2019-01-19 12:28:53 عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها |  2019-01-19 12:25:43 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 |  2019-01-19 12:22:45 مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة .


 وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

 وفي يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً في الجبال، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

 وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة




كلمات متعلقة

الطقس:ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة,

تابعونــا

الليكود يتهم اليسار والاعلام بممارسة الضغوط لتقديم نتنياهو للمحاكمة الليكود يتهم اليسار والاعلام بممارسة الضغوط لتقديم نتنياهو للمحاكمة 2019-01-19 | 23:51:17

اثار شريط الفيديو الذي نشره حزب الليكود مساء اليوم حول ملفات التحقيق ضد رئيس...

طعن شاب من دبورية وحالته متوسطة طعن شاب من دبورية وحالته متوسطة 2019-01-19 | 19:01:05

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...

سخنين تخسر أمام هبوعيل حيفا برباعية والجمهور يطالب الادارة بالاستقاله سخنين تخسر أمام هبوعيل حيفا برباعية والجمهور يطالب الادارة بالاستقاله 2019-01-19 | 21:47:00

انتهى الشوط الاول بين فريق ابناء سخنين وهبوعيل حيفا على استاد الدوحة بهدفين لحيفا...

مجلس الطلاب الموحد يلتقي رئيس بلدية الناصرة مجلس الطلاب الموحد يلتقي رئيس بلدية الناصرة 2019-01-19 | 18:10:28

قام مجلس الطلاب الموحد في مدينة الناصرة بزيارة لبلدية الناصرة تم تنسيقها من فترة...

رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها 2019-01-19 | 18:08:50

تعهد رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، الوقوف بجانب عائلة صفوري، وتقديم...

اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف 2019-01-19 | 18:00:12

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل ساعة تقريبًا وقع...

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 2019-01-19 | 15:16:39

تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم ظهر اليوم السبت ضد العنف والجريمة ، مطالبين...

اصابة امرأة من سالم بعيار ناري اصابة امرأة من سالم بعيار ناري 2019-01-19 | 15:10:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق بشبهة...

عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها 2019-01-19 | 12:28:53

ستقوم عائلة صفوري في طرعان بعد قليل بهدم منزلها بايديها, ذلك بعد ان ضاق بها الحال...

مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 2019-01-19 | 12:25:43

قال مسؤول قضائي كبير إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تبنى توصية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عائلة هيكل مقتل اب وابنيه منذ 4 سنوات والقاتل حر طليف عشرة جراحين ضمن قائمة افضل مستشفيات للمرة الثانية اختيار الطبيب ام الفحماي الفحم الشيخ رائد صلاح التماس محمد بركة المحكمة جلسة النظر استئنافثلوج خفيفة جبل الشيخ امطار الشمال رياح حالة الطقس شتاء وزير الداخلية درعي يزور الناصرة تقديم مساعدات ميزانيات علي سلام غاز اعتقالات توفير تزويد جمهور مداهمة بيوت محلات اغلاق عميل سري عرب مجلس محلي طرعان رئيس مجلي عماد دحلة امين جائزة الادارة المالية السليمة اطلاق نار يعمل جمع النفايات عامل شاحنة رجل عامل اصابة حرجة مدينة رهط تعطيل اقلاع طائرات هبوط لجنة مستخدمين بن غوريون دولي احتجاجا وزارة المالية المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهأمنة ياسين علامات عنف جثة طمؤة بيت شبهات جريمة قتل طالب جامعي يدرس التمريض مخدرات تجارة الشرطة الامفيتامين التحقيق اقرث قداس اهالي تهجير مهجرة العودة الى ذكرى التهجير نصري شاهين المسن معليا مجهول يعتدي أرض المكر الشرطة التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com