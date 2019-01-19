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طعن شاب من دبورية وحالته متوسطة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز الشرطة 100بلاغ من مشفى هعيميك في مدينة العفولة، 


حول شاب يبلغ من العمر  19عام من دبوريه، الذي أحيل الى المستشفى وهو مصاب بإصابات متوسطة (وفق مصادر طبية) إثر إصابة طعن.
ملابسات الحادث وخلفيتة ما زالوا غير واضحين.

محققون من الشرطة شرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
طعن شاب من دبورية وحالته متوسطة




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