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ريال مدريد يضرب حصون إشبيلية بثنائية متأخرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق ريال مدريد، فوزا ثمينا على ضيفه إشبيلية، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة الجولة الـ20 من الليجا.

وتمكن البرازيلي كاسيميرو من افتتاح التسجيل للملكي في الدقيقة 78، ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة 92.
وارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 36، في المركز الثالث، بينما تراجع إشبيلية إلى المركز الرابع، بعدما تجمد رصيده عن 33 نقطة.




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