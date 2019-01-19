زين تهدي النشامى أغنية "الرقم الأصعب" بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات

أطلق صوت الأردن صوت زين، الفنان عمر العبداللات أغنيته الجديدة "الرقم الأصعب"، التي أنتجتها شركة زين، وقدمتها كإهداء لنشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم، تقديراً لدورهم وتميزهم في نهائيات كأس آسيا ٢٠١٩ المقامة حالياً في الإمارات، وللتعبير عن وقوف الأردنيين كافة ومؤازتهم للمنتخب الوطني، وذلك في إطار دعم الشركة للنشامى كراعي اتصالات رسمي للمنتخبات الوطنية . ويأتي إطلاق العمل الجديد تزامناً مع تصدر المنتخب الوطني المجموعة الثانية والانتقال لدور الـ "16" والأداء المشرف للنشامى خلال المباريات التي قدمها، والانطباع القوي والثناء الكبير على أداء اللاعبين، مسطرين تاريخاً من الإنجاز ليكون العمل تحفيزاً للمنتخب وللجمهور الأردني . اغنية " الرقم الاصعب " : من كلمات وألحان الفنان عمر العبداللات، ومن توزيع الموزع محمد القيسي؛ حيث تم التسجيل والمكساج ما بين عمّان والقاهرة، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتم اختيار مشاهد الفيديو كليب من مناطق مختلفة من الأردن لتعكس حالة الشعب الاردني المساند لنشامى المنتخب الوطني الأردني، وشارك في إخراج وتصوير الفيديو كليب طاقم فني عالي المستوى والقدرات من الأردن ومصر، وأخرجها المخرج جابر القيسي .