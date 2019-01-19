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سخنين تخسر أمام هبوعيل حيفا برباعية والجمهور يطالب الادارة بالاستقاله



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



انتهى الشوط الاول بين فريق ابناء سخنين وهبوعيل حيفا على استاد الدوحة بهدفين لحيفا مقابل لا ئيء لسخنين سجلهما متان حوزز حتى تعالت اصوات الجمهور مطالبة باستقالة الادارة بعد خسارات متتالية وتورط الفريق في قاع اللائحة .


الشوط الثاني شهد اداء افضل لسخنين لكن دون تسجيل اهداف واستطاف هبوعيل حيفا تسجيل الهدف الثالث من اللاعب متان حوز ليسجل ثلاثية فيما استطاع اللاعب فلشوفسكي تسجيل الهدف الرابع وانتهت المباراة بخسارة مذله والصراع على البقاء .




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