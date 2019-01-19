مجلس, الطلاب, الموحد, يلتقي, رئيس, بلدية, الناصرة,

قام مجلس الطلاب الموحد في مدينة الناصرة بزيارة لبلدية الناصرة تم تنسيقها من فترة سابقة تهدف الى الالتقاء برئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وكذلك استبدال الطلاب لاصحاب الوظائف في البلدية بحيث يرافق كل طالب صاحب وظيفة في البلدية ابتداء من رئيس بلدية الناصرة. في بداية اليوم استقبل السيد خالد بطو مدير دائرة الرياضة والثقافة والشباب مجلس الطلاب الموحد في قاعة الدائرة ومن ثم توجه بالطلاب الى قاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان رئيس البلدية حيث استقبلهم رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وتحدث عن مدى اهمية هذا المجلس الطلابي الذي يضم كافة المدارس الثانوية من شتى الاحياء النصراوية حيث يجمعهم في اطار واحد وموحد وينمي فيهم محبة المدينة ويزيد من انتمائهم وهويتهم النصراوية. وان المجتمعات اليوم تعتمد على الشباب الواعي المثقف وترى فيه مستقبلها وان بلدية الناصرة تعمل الكثير بحيث يتم تأطير الشباب في النوادي والمراكز الجماهيرية لكي يمارسوا نشاطاتهم الثقافية والفنية والرياضية والتربوية حتى نحد من الظواهر التي تعود بالاساءة الى مجتمعنا الاصيل. وتطرق رئيس البلدية في كلمته امام المجلس الطلابي الموحد الى مشاريعه العديدة التي يود ان يقدمها خلال دورته الحالية في بلدية الناصرة وعدد بعض منها والتي تعود بالفائدة على أهل الناصرة جميعاً وخاصة شريحة الطلاب. منها الجامعة العربية الاولى في الناصرة وبناء مراكز جماهيرية جديدة في الاحياء والقرية التعليمية في الحي الجنوبي وستاد كرة القدم الضخم الذي سيتم تنفيذه في السنوات القادمة . عن المجلس الطلابي الموحد تحدث احمد ابو ربيع رئيس مجلس الطلاب والذي اعتمد في هذا اليوم ليكون رئيساً لبلدية الناصرة ليوم واحد حيث تمنى لرئيس بلدية الناصرة التوفيق في مهامه العديدة من اجل الناصرة وبارك له انتخابه لدورة ثانية في بلدية الناصرة . وكذلك تحدثت الطالبة عدن ابو النعاج نائبة رئيس المجلس الطلابي والتي استبدلت مدير عام البلدية د. شريف صفدي لتكون المديرة ليوم واحد. وتأتي هذه الزيارة كأول برنامج يقوم به المجلس الطلابي الموحد في مدينة الناصرة وسيتبعه نشاطات وفعاليات عديدة . بلدية الناصرة من خلال دوائرها ذات الصلة بالطلاب تدعم المجلس الطلابي الموحد وستقوم بتذليل كافة الصعاب من اجل تطوره وتقدمه ومد يد العون من خلال اقسام المجال والدعم لكل فعالية وبرنامج مرتقب.