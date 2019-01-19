تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-19 18:10:28 مجلس الطلاب الموحد يلتقي رئيس بلدية الناصرة |  2019-01-19 18:08:50 رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها |  2019-01-19 17:55:42 سناتور امريكي يأمل في تبطيئ وتيرة انسحاب القوات الامريكية من سوريا |  2019-01-19 18:00:12 اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف |  2019-01-19 15:16:39 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-01-19 15:10:37 اصابة امرأة من سالم بعيار ناري |  2019-01-19 12:37:49 بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح |  2019-01-19 12:28:53 عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها |  2019-01-19 12:25:43 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 |  2019-01-19 12:22:45 مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم |  2019-01-19 10:39:26 هرمون ينتجه الجسم خلال ممارسة الرياضة يعالج هذه الأمراض |  2019-01-19 10:36:41 زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد |  2019-01-19 10:34:50 اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات |  2019-01-19 10:30:25 اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة |  2019-01-19 08:10:50 مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس الطلاب الموحد يلتقي رئيس بلدية الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام مجلس الطلاب الموحد في مدينة الناصرة بزيارة لبلدية الناصرة تم تنسيقها من فترة سابقة تهدف الى الالتقاء برئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وكذلك استبدال الطلاب لاصحاب الوظائف في البلدية بحيث يرافق كل طالب صاحب وظيفة في البلدية ابتداء من رئيس بلدية الناصرة.  في بداية اليوم استقبل السيد خالد بطو مدير دائرة الرياضة والثقافة والشباب مجلس الطلاب الموحد في قاعة الدائرة ومن ثم توجه بالطلاب الى قاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان رئيس البلدية حيث استقبلهم رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وتحدث عن مدى اهمية هذا المجلس الطلابي الذي يضم كافة المدارس الثانوية من شتى الاحياء النصراوية حيث يجمعهم في اطار واحد وموحد وينمي فيهم محبة المدينة ويزيد من انتمائهم وهويتهم النصراوية.  وان المجتمعات اليوم تعتمد على الشباب الواعي المثقف وترى فيه مستقبلها وان بلدية الناصرة تعمل الكثير بحيث يتم تأطير الشباب في النوادي والمراكز الجماهيرية لكي يمارسوا نشاطاتهم الثقافية والفنية والرياضية والتربوية حتى نحد من الظواهر التي تعود بالاساءة الى مجتمعنا الاصيل.  وتطرق رئيس البلدية في كلمته امام المجلس الطلابي الموحد الى مشاريعه العديدة التي يود ان يقدمها خلال دورته الحالية في بلدية الناصرة وعدد بعض منها والتي تعود بالفائدة على أهل الناصرة جميعاً وخاصة شريحة الطلاب.  منها الجامعة العربية الاولى في الناصرة وبناء مراكز جماهيرية جديدة في الاحياء والقرية التعليمية في الحي الجنوبي وستاد كرة القدم الضخم الذي سيتم تنفيذه في السنوات القادمة .  عن المجلس الطلابي الموحد تحدث احمد ابو ربيع رئيس مجلس الطلاب والذي اعتمد في هذا اليوم ليكون رئيساً لبلدية الناصرة ليوم واحد حيث تمنى لرئيس بلدية الناصرة التوفيق في مهامه العديدة من اجل الناصرة وبارك له انتخابه لدورة ثانية في بلدية الناصرة .  وكذلك تحدثت الطالبة عدن ابو النعاج نائبة رئيس المجلس الطلابي والتي استبدلت مدير عام البلدية د.  شريف صفدي لتكون المديرة ليوم واحد.  وتأتي هذه الزيارة كأول برنامج يقوم به المجلس الطلابي الموحد في مدينة الناصرة وسيتبعه نشاطات وفعاليات عديدة .  بلدية الناصرة من خلال دوائرها ذات الصلة بالطلاب تدعم المجلس الطلابي الموحد وستقوم بتذليل كافة الصعاب من اجل تطوره وتقدمه ومد يد العون من خلال اقسام المجال والدعم لكل فعالية وبرنامج مرتقب.





كلمات متعلقة

مجلس, الطلاب, الموحد, يلتقي, رئيس, بلدية, الناصرة,

تابعونــا

رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها 2019-01-19 | 18:08:50

تعهد رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، الوقوف بجانب عائلة صفوري، وتقديم...

اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف 2019-01-19 | 18:00:12

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل ساعة تقريبًا وقع...

اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 2019-01-19 | 15:16:39

تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم ظهر اليوم السبت ضد العنف والجريمة ، مطالبين...

اصابة امرأة من سالم بعيار ناري اصابة امرأة من سالم بعيار ناري 2019-01-19 | 15:10:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق بشبهة...

عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها 2019-01-19 | 12:28:53

ستقوم عائلة صفوري في طرعان بعد قليل بهدم منزلها بايديها, ذلك بعد ان ضاق بها الحال...

مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 2019-01-19 | 12:25:43

قال مسؤول قضائي كبير إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تبنى توصية...

مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم 2019-01-19 | 12:22:45

بعد استنفاذ المسار القضائي في قضية منزل عائلة صفوري، ورفض التماس العائلة ضد هدم...

اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات 2019-01-19 | 10:34:50

كشفت مصادر في حركة حماس عن محاولات واتصالات غير مباشرة تقودها حكومة الاحتلال...

اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة 2019-01-19 | 10:30:25

وجهت الشرطة الأسترالية السبت لرجل في العشرين من عمره تهمة اغتصاب وقتل الطالبة ...

مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر 2019-01-19 | 08:10:50

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"وفاة أمرأه وتخليص شخص...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رئيس نفابة علي مراد معلمي السياقة ممتحنو منطقة الناصرة اضراب مستمر خصخصة الفحماوية اخصائية اجتماعية قسم الرفاه بلدية ام الفحم خديجة محاجنة غزالة مدينة ام الفحم مشتبهون اعتقال شبان جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةرسم جدارية جدار بيت عائلة يوسف عبد الخلق الناصرة الجبهة الشبيبة الشيوعيةمكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج اعدادية عرعرة افتتاح العام الدراسي الغاء الاضراب تعليق لجنة اولياء امور طلابيافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية تحريض اعضاء المشتركة صورة مفبركة اسلحة سكين بلطة متفجرات الطيبي دمويمعلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج وزارة المواصلات القدس قبالة مباني اصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى هستدروت اعلان اضراب المرافق الاقتصادية حريق اندلاع النيران في دكان قرية ابو سنان اخماد اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مطعم مقلاة بطاطا هدم بيت مواطن بير هداج النقب تشريد عائلة متزوج اطفال جرافات اسرائيل عبوة حارقة محل بيع سيارات يافة الناصرة تجارة اضرار دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com