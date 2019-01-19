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رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها



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تعهد رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، الوقوف بجانب عائلة صفوري، وتقديم الدعم والمساعدة للعائلة بكافة الوسائل وعلى كافة الأصعدة، وكذلك العمل مستقبلاً على ضمان بقاء قطعة الأرض للعائلة، والعمل على إعادة إعمار البيت من جديد ومتابعة هذا الملف، مؤكدا أن ما كان ينقص السلطة المحلية هو الوقت، حيث تزامن استلام إدارة السلطة المحلية مع استنفاذ المسار القضائي، كذلك ناشد أهالي طرعان الوقوف بجانب العائلة.

 

 

وأتت تصريحات رئيس المجلس في خيمة التضامن قبيل هدم المنزل، حيث قررت العائلة أن تهدم المنزل بنفسها. تواجد في الخيمة، رجال دين، من بينهم الشيخ عبد المعطي نصار، الشيخ عصام دحلة، وشخصيات اجتماعية عديدة من القرية والمنطقة، وعدد من المتضامنين من طرعان وخارجها، من بينهم، النائب السابق د. حنا سويد، رئيس مجلس كفركنا د. يوسف عواودة وغيرهم.





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