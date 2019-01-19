اصابة, رجل, اثر, شجار, عائلي, في, نحف,

من تحقيق أولي تبين أن الشجار اندلع على خلفية إستخدام الطريق.
تم إستدعاء أفراد من الشرطة ومع وصولهم الى المكان، باشروا بجمع البينات والأدلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
هوية المشتبه معروفة والشرطة تقوم بإجراءات لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.
من تحقيق أولي تبين أن الشجار اندلع على خلفية إستخدام الطريق.
تم إستدعاء أفراد من الشرطة ومع وصولهم الى المكان، باشروا بجمع البينات والأدلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
هوية المشتبه معروفة والشرطة تقوم بإجراءات لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.
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