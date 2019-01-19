اصابة, رجل, اثر, شجار, عائلي, في, نحف,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل ساعة تقريبًا وقع شجار بين عائلتين في بلدة نحف، مما أسفر عن إصابة رجل يبلغ من العمر (52 عام) بإصابات متوسطة (وفق مصادر طبية) فأحيل الى المركز الطبي الجليل في نهاريا.

من تحقيق أولي تبين أن الشجار اندلع على خلفية إستخدام الطريق.

تم إستدعاء أفراد من الشرطة ومع وصولهم الى المكان، باشروا بجمع البينات والأدلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

هوية المشتبه معروفة والشرطة تقوم بإجراءات لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.