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اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65



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تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم ظهر اليوم السبت ضد العنف والجريمة ، مطالبين المسؤلين والجهات المختصة بالتحرك لمكافحة الجريمة.

شارك في التظاهرة رئيس بلدية ام الفحم د.سمير محاميد واعضاء الكنيست ايمن عودة ويويف جبارين.


كما قام المتظاهرون باغلاق شارع 65 لفترة قصيرة كخطوة احتجاجية.





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