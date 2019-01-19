اهالي, ام, الفحم, يتظاهرون, ضد, العنف, ويغلقون, شارع, 65,

شارك في التظاهرة رئيس بلدية ام الفحم د.سمير محاميد واعضاء الكنيست ايمن عودة ويويف جبارين.
كما قام المتظاهرون باغلاق شارع 65 لفترة قصيرة كخطوة احتجاجية.
شارك في التظاهرة رئيس بلدية ام الفحم د.سمير محاميد واعضاء الكنيست ايمن عودة ويويف جبارين.
كما قام المتظاهرون باغلاق شارع 65 لفترة قصيرة كخطوة احتجاجية.
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