اهالي, ام, الفحم, يتظاهرون, ضد, العنف, ويغلقون, شارع, 65,

تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم ظهر اليوم السبت ضد العنف والجريمة ، مطالبين المسؤلين والجهات المختصة بالتحرك لمكافحة الجريمة.

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مجلس الطلاب الموحد يلتقي رئيس بلدية الناصرة 2019-01-19 | 18:10:28 قام مجلس الطلاب الموحد في مدينة الناصرة بزيارة لبلدية الناصرة تم تنسيقها من فترة...

رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها 2019-01-19 | 18:08:50 تعهد رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، الوقوف بجانب عائلة صفوري، وتقديم...

اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف 2019-01-19 | 18:00:12 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل ساعة تقريبًا وقع...

اصابة امرأة من سالم بعيار ناري 2019-01-19 | 15:10:37 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق بشبهة...

عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها 2019-01-19 | 12:28:53 ستقوم عائلة صفوري في طرعان بعد قليل بهدم منزلها بايديها, ذلك بعد ان ضاق بها الحال...

مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 2019-01-19 | 12:25:43 قال مسؤول قضائي كبير إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تبنى توصية...

مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم 2019-01-19 | 12:22:45 بعد استنفاذ المسار القضائي في قضية منزل عائلة صفوري، ورفض التماس العائلة ضد هدم...

اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات 2019-01-19 | 10:34:50 كشفت مصادر في حركة حماس عن محاولات واتصالات غير مباشرة تقودها حكومة الاحتلال...

اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة 2019-01-19 | 10:30:25 وجهت الشرطة الأسترالية السبت لرجل في العشرين من عمره تهمة اغتصاب وقتل الطالبة ...