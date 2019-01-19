اصابة, امرأة, من, سالم, بعيار, ناري,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق بشبهة إطلاق نار في سالم حيث اصيبت به امرأة تبلغ من العمر 33 عام في مكان ووقت مجهولين

شرطة اسرائيل شرعت اليوم بفحص ملابسات حادث مع تلقي بلاغ في محطه شرطة ام الفحم حول مراة التي وصلت الى عيادة طبية إثر آلام في البطن حيث تبين كشف فحص اشعة رنتجن عن تواجد عيار ناري في بطنها.

من الجدير بالذكر ان الامراة التي تبلغ 33 عام من بلدة سالم وصلت الى عيادة محليه إثر آلام في الخصر، حيث تبين من فحوصات بما فيه كشف اشعة رنتجن تبين داخل جسمها عيار ناري الذي على ما يبدو اصابها قبل يوم.

طواقم طبية قيمت إصابة الامراة بالخفيفة واحيلت الى مشفى هعيميك لتلقي العلاج.

الشرطة شرعت بالتحقيق، بما في ذلك جباية إفادة الإمرأة المصابه لرصد الموعد والمكان الذي اصيبت به، بهدف جمع بينات مخبرية فورنزية وبينات اخرى.

التحقيق في القضية مستمر وفق تقييم المواد التي تم جمعها بما في ذلك على يد مختبر التشخيص الجنائي.